البدري: تألق دكة الأهلى أهم مكاسب مباراة الألومنيوم بالكأس

كتب رمضان حسن

أعرب حسام البدرى المدير الفنى للأهلى عن رضاه التام بالمستوى الذى قدمه لاعبو الفريق أمام الألومنيوم مساء اليوم بدور الـ32 لكأس مصر والفوز بسداسية دون رد والتأهل لدور الـ16.

وقال البدرى عقب المباراة إن الدفع بالعناصر التى شاركت أمام الألومنيوم أمثال جدو الصغير وأكرم توفيق وعماد متعب وعمرو جمال هم المكسب الحقيقى من المباراة.

وشدد المدير الفنى على أن معاناة بعض الأساسيين من الإرهاق نتيجة تلاحم المباريات أجبره على منحهم راحة سلبية قبل لقاء القمة المقرر له يوم الخميس المقبل بالجولة السابعة عشر للدورى.