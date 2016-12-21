مصممة المجوهرات المغربية غيثة شرايبي تستوحي تصميماتها من "الزليج المغربي"

المغرب – سيدتي نت

تتمتع غيثة شرايبي بحس إبداعي كبير، فشغفها بمجال المجوهرات مكنها من تصميم قطع غاية في الأناقة، فأطلقت علامة خاصة بها تحمل اسم "التاج للمجوهرات" التي منحت مجال تصميم المجوهرات نفساً جديداً.

تتميز تصاميم غيثة شرايبي باختيارها أحجاراً نفيسة نادرة لصنع المجوهرات وهي تشتغل على مواضيع مختلفة، مثل تشكيلة Gold Pearls التي تحتفي باللؤلؤ بالأسلوب الباروكي، حيث تم تصميمها من خلال الذهب الوردي والأبيض بإضافة خليط من الزبرجد والزمرد والياقوت، وتعتبر تشكيلة "الزليج" المغربي بمثابة اعتراف بالتراث المغربي العريق، إذ صممت غيثة شرايبي مجموعة متكاملة بزخارف الزليج المغربي، استعملت فيها الذهب الأصفر المرصع بالماس، وتتوزع بين تشكيلات عصرية خفيفة، وأخرى بتصاميم كبيرة تصلح للمناسبات الخاصة.

تسوق علامة "التاج للمجوهرات" حليها عبر البيع الخاص، وعبر موقعها على الأنترنت سعياً منها لضمان أسعار معقولة وتجديد متواصل لتشكيلاتها، وتتم عمليات البيع الخاصة كل ثلاثة أشهر بالمدن الرئيسية بالمغرب وفي مدينة دبي.