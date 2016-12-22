ما هي علاقة مسلسل "العاصوف" بإيقاف مسلسل "حارة الشيخ"؟

جدة ـ وحيد جميل

كثر الحديث خلال اليومين الماضيين وتبادل الرسائل في وسائل التواصل الاجتماعي حول حقيقة أو إشاعة إيقاف مسلسل "حارة الشيخ"، وجاءت الرسائل على شكل تساؤلات أو تأكيدات، بأن المسلسل تمّ إيقافه بأمر أمارة مكة المكرمة بسبب شكوى تقدّم بها أكثر من 100 شخص من وجهاء جدة، متهمين المسلسل بالإساءة لأعيان ووجهاء وتاريخ جدة، والبعض قال إنها إشاعة، وسوف يتم تصويره وعرضه في رمضان المقبل (2017).

"سيدتي نت" اتصلت بالممثل محمد بخش، الذي يعتبر أحد أبرز أبطال المسلسل، وأدّي فيه دور حامي حارة الشيخ (أبو عرام)، وسألناه عن حقيقة هذه الرسائل التي وردتنا عبر تطبيق الووتساب، فقال: " بالفعل لقد تمّ إيقاف مسلسل "حارة الشيخ"، ولكن ليس بأمر من أمارة منطقة مكة المكرمة، فالأسباب إنتاجية بحتة، وحسب رغبة الشركة المنتجة، لأنها لم تستطع تفير ميزانية كبيرة للعملين".

* هل توضح لنا أكثر موضوع الميزانية؟

- توقف إنتاج "حارة الشيخ بسبب مسلسل "العاصوف"، الذي كان يفترض تصويره العام الماضي تحت اسم " بيوت من تراب" على ما أذكر، لكن الشركة المنتجة أجّلت تصويره بسبب ميزانية مسلسل "حارة الشيخ". وبما أن مسلسل "العاصوف" جاري تصويره حالياً، وبميزانية مرتفعة جداً، ولن ينتهي تصويره قريباً، مما يعني صعوبة تصوير مسلسل "حارة الشيخ"، خاصة أن الشركة لم تستطع توفير ميزانية كبيرة للمسلسلين، فارتأت تأجيل مسلسل "حارة الشيخ" إلى العام القادم، على أن يتم توفير المزيانية للمسلسلين لأنهما سيستمران لأكثر من جزء.

* تعتقد لماذا ربط البعض إيقاف تصوير المسلسل بأمارة منطقة مكة المكرمة؟

- أعتقد أن سبب هذا الربط هو الشكوى التي تقدّم بها بعض أعيان جدة (120 شخص) للأمارة مطالبين بإيقاف عرض المسلسل، عهلما أن شكواهم كانت بدون أي مبرر، لأنهم اعتقدوا أن المسلسل يسيء لأعيان وجهاء وتاريخ جدة، فقد كانوا يعتقدون أن المسلسل وثائقي تاريخي، وقد تحدّثت مع بعضهم وأفهمناهم أن المسلسل درامي لا علاقة له بتاريخ جدة، وهو لا يتطرق لأي أسم من أسماء أعيان وجهاء جدة. ولهذا اعتبر البعض أن التوقف بأمر جهات رسمية، وهذا غير صحيح على الطلاق. المسلسل نجح نجاحا عريباً، منطق النجاح والتجارة يقول إن الشركة التي تحقق الأرباح من عمل ناجح لا توقف إنتاج إنتاج جزء ثانٍ منه. لكن حجم ميزانية "العاصوف" جعل الشركة تؤجل "حارة الشيخ" إلى العام المقبل ليتم تصويره وتصوير الجزء الثاني من "العاصوف".

تجدة الإشارة إلى أن مسلسل "حارة الشيخ" شارك فيه العديد من النجوم البارزين والشباب، منهم عبد المسحن النمر، فهد غزولي، جميل علي، يوسف الجراح، خالد الحربي، عبد الرحمن عزت، مجدي القاضي، طلال الحربي، عبد المجيد الرهيدي، عبد الله الصايغ، مازن فارسي، ياسين أبو الجدايل، حسن التواتي، نزار السليماني، فيصل بخش، والممثلات سناء بكر يونس، مريم الغامدي، شيرين باوزير، شيرين حطاب، شيماء الفضل، ناجية الربيع، إلهام علي، وغيرهم.