دنيا بطمة: زوجي يفضّلني على كل الناس

الرباط- حسناء عتيب

احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها البحريني محمد الترك بمرور ثلاث سنوات على زواجهما.

وتعبيراً عن حبه لها، كتب محمد الترك كلمات رومانسية لزوجته على موقع "إنستغرام" جاء فيها "إلى ملكتي الغالية، عيد زواج سعيد. لم أجد ما أقول فأمرني الحنين إليك أن أكتب إليـك رسالة فأحضرت الورق والقلم ولم أستطع إحضار الكلمات.. فذهبت إلى حدائق الزهور أتأمل جمال الورود وأناجي كل وردة نادرة الحسن وأبعثها لك بكل عواطف الهوى مع الهــواء.. لم أقطف وردة لأني أخاف عليها من الذبول أو تسقط أوراقها بـين يدي، وأنا أريد لها الحـياة بـين يديك، يديك أنت... ورحت اقلب أوراق الاشجار وأغوص في بحار القصائد لعلي اصطاد لك كلمات كاللؤلؤ اصنع منها قلائد تليق بحسنك البديع فلم أجد في بحار الشعر سوى كلمات ، والله لا يحرمني منك".

من جهتها، عبرت دنيا بطمة عن حبها وتقديرها لزوجها، حيث كتبت: " كل عام و أنت حبيبي، اليوم هو أروع يوم عشت احلى لحظات بنفس هذا اليوم الذي هو عيد زواجي من إنسان يحبني ويقدرني ويحترمني وحطني فوق راسه، أقلك كل عام وآنت حبي وكل دنيتي يا من فضلني عن الكل، الله لا يحرمني منك ويعطيك دوام الصحة حبيب عمري، ويبعد عنا كل حاسد وكل عين ما تصلي عالنبي وكل كذاب وفتان. الله يهده هالسنة ويبعده عنا بعد السما عن الأرض." .

وأضافت " عشنا هالسنين عالحلوة والمرة تحدينا كل المصاعب وكنا احنا الأقوى.. الله يدخل علينا هالسنة بالطمأنينة يا رب وذرية صالحة تملأ علينا حياتنا بأذن الله الله.باختصار احبك. واحتفالنا بهذا اليوم الحلو، راح يكون يوم الرجعة للبحرين بإذن الله".