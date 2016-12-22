بعد اختطافها طفلة معنّفة الجمهور التركي يكافىء جانسو ديري

قرر منتج المسلسل التركي "أمي" بطولة جانسو ديري وفاهيد بيرتشين والطفلة المعجزة بيرين جوكيلديز تمديد عدد حلقاته بعد احتلاله المركز الأول في الرايتنغ مساء كل ثلاثاء.

وكان من المفترض إنهاء عرض المسلسل عند الحلقة الحادية عشرة مثل النسخة اليابانية المقتبس عنها المسلسل، إلا أنّ قرار التجديد قد يفرض على المنتج التعديل في الأحداث، أو ابتكار شخصيات وأحداث جديدة، ولم يعرف بعد إذا كان المسلسل سيمدّد إلى موسم جديد أم أنّ منتجه سيكتفي بموسم واحد فقط.

"أمي" العمل الوحيد الذي أعاد جانسو ديري إلى الشاشة بعد غياب قارب الثلاث سنوات.

وتدور أحداث المسلسل حول الطفلة ملك (بيرين جوكيلديز) التي تعاني من عنف أسري من والدتها العاملة في كباريه وزوج أمها جنكيز، حتى تأتي المدرسة الجديدة زينب (جانسو ديري) إلى مدرستها وتتعلق بها ملك، وتقود الأقدار زينب إلى بيتها لتعيد دفتر مذكراتها إليها فتجد قرب منزلها في الشارع كيس نفايات يتحرك، وعندما تفتحه تصعق لرؤيتها ملك تكاد تختنق بداخله، فتقرر أن تنقذها من عائلتها، وتقوم باختطافتها وتتعهد بأن تكون هي أمها، وأن تحميها من أي أذى قد تتعرض له، وتتعرض زينب لمطاردة والدة ملك الحقيقية وزوجها السيء السمعة والمعاملة الذي لا يهمه من زوجته سوى المال.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي