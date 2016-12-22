زين مالك يعرض الزواج على جيجي حديد... والرد "صادم"!

بعد علاقة حب رومنسية شغلت وسائل الإعلام كافة على مدى حوالى العام، تقدم النجم العالمي زين مالك Zayn Malik بطلب يد حبيبته العارضة الفلسطينية جيجي حديد Gigi Hadid للزواج، الا أن جوابها كان صادماً ومفاجئاً.

ووفقاً لما ورد في صحيفة الـ Daily mail البريطانية، فقد رفضت عارضة فيكتوريا سيكريت الشهيرة (21 عاماً)، طلب مالك (23 عاماً)، لأنها ليست جاهزة حالياً لهذه الخطوة، بالرغم من حبها الكبير له.

وحسب ما ذكر أحد المقربين من جيجي حديد، فإنها ترفض أن تسير علاقتها بالمغني مالك بهذه السرعة، خصوصاً وأنهما انفصلا في يونيو الماضي، بسبب القلق الذي يعاني منه، ويؤثر بشكل سلبي على حياته العاطفية والعملية.

يشار الى أن زين مالك وجيجي حديد ارتبطا في نوفمبر 2015، أي بعد فترة من انفصال نجم فرقة One Direction السابق عن خطيبته Perrie Edwards.

جيجي حديد تنتقل للعيش مع زين مالك

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