هكذا كانت ستبدو الأميرة ديانا لو بقيت على قيد الحياة

هل تخيّلتم يومًا كيف كان سيكون شكل الأميرة ديانا في يومنا هذا لو بقيت على قيد الحياة؟

سؤال دفع ببعض الخُبراء إلى تعديل صورة الليدي ديانا باستعمال برامج تقنيّة معيّنة لتبدو الأميرة المحبّبة بشكل مرجّح أن تكون عليه في العام 2016 لو لم تمت آنذاك، مع الإشارة الى أنها كانت ستبلغ عامها الـ 55.

يُذكر أن الدوقة توفيت بتاريخ 31 من شهر آب/أغسطس 1997 أي منذ 20 عامًا بحادثٍ مؤسف في باريس، ولاقت حتفها إلى جانب صديقها دودي الفايد وسائق السيارة.

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