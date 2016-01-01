صور ..«مستقبل وطن» ينظم معسكر لشباب الحزب ببورسعيد

المراسل- جمال نوفل

نظم حزب مستقبل وطن معسكر لشبابه من جميع أنحاء الجمهورية بمدينة بورسعيد ليكون معسكرًا تدريبيًا هامًا للشباب للتدريب على نظم الحياة واتخاذ القرار، وفتح آفاق جديدة لاستخدام طاقات الشباب وتأهيلهم لخدمة المجتمع.

و قال أحمد بدر أمين الإعلام ومساعد الأمانة بالحزب إن المعسكر سيستمرحتي يوم الجمعة القادم، وتم فيه اقامة ورش عمل في الاقتصاد و الصناعة و الصحة و برنامج مصر 2030 و انتخابات المحليات و الرؤية الثاقبة للمحليات والرؤيا الاقتصادية للبلاد خلال السنوات القادمة.

و أضاف بدر أن أشرف رشاد رئيس الحزب المهندس أشرف رشاد اهتم بالمعسكر الذي استصافته محافظة بورسعيد بقرية الكروان لعدد 518 شاب من جميع محافظات مصر، و اكد بدر ان المعسكر ناجح للغاية لانه سيصقل الشباب و يجعلمهم قادرين علي مواجه التحديات القادمة في ظل الانتعاشة الاقتصادية القادمة لمصر.