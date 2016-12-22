بمؤتمر دهنيات الدم.. أستاذ غدد صماء: عدم ضبط السكر يسبب مشاكل بالقلب

كتبت أمل علام

أكد الدكتور نبيل الكفراوى أستاذ السكر والغدد الصماء بجامعة المنوفية ،ورئيس مؤتمر الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم المنعقد حاليا بالإسكندرية، أن هناك علاقة وثيقة بين مرض السكر والقلب والشرايين.

وقال الدكتور نبيل الكفراوى ،أن عدم ضبط السكر بالدم لفترات طويلة يؤدى إلى مشاكل كثيرة فى الشرايين الدقيقة مثل شرايين شبكية العين، والكلى والأعصاب الطرفية ،وكذلك الشرايين الكبيرة مثل شرايين القلب والمخ والأطراف.

وأضاف أنه نظرا لأهمية العلاقة بين السكر ،وأمراض القلب ، وتم تخصيص جلسة علمية مشتركة بين أساتذة القلب ،والسكر ،لوضع قواعد لعلاج مرضى السكر المصابين بمضاعفات بالقلب.

من جانبه قال الدكتور شريف حافظ أستاذ السكر والغدد الصماء بطب قصر العينى ،أنه يجب ضبط السكر بحيث يكون السكر التراكمى، أقل من 7 ،والطبيعى يكون ما بين 4 إلى 6، وضبط ضغط الدم بحيث يكون أقل من 130 على 80، وأن يكون مستوى الكولسترول منخفض الكثافة أقل من 100، وبعض الأحيان أقل من 70 ملجم، وأن يكون سكر الصائم بين 80 و100، والسكر بعد الأكل بساعتين أو عشوائى أقل من 180 قابل للزيادة فى بعض الحالات.