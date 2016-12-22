لتجنب ضيق الشرايين.. استخدام الجراحة لمرضى السكر بدلا القسطرة

كتبت أمل علام

أكد الدكتور محمد صبحى أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية ،رئيس مؤسسة القلب والشرايين ، ورئيس الفرع المصرى للجمعية الأمريكية، أن هناك دورا للقسطرة البالونية ،وتركيب الدعامات لمرضى الشرايين التاجية الذين يعانون من مرض السكر.

وأوضح خلال مؤتمر الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم الذى اختتمت أعماله اليوم بالإسكندرية، وفى جلسة خاصة عن أمراض القلب وعلاقتها بالسكر ،أن جميع الأبحاث الأخيرة أظهرت نجاح القسطرة فى الشرايين التاجية الثلاثية إذا كانت نسبة التصلب معقدة أى أقل من رقم 32 ، وأن مرضى السكر الذين يعانون من قصور بالشرايين والذين يستخدمون الأنسولين يفضل إجراء الجراحة لهم بدلا من القسطرة، لافتا إلى أن علاج السكر بالعقاقير الحديثة يصل بالهيموجلوبين السكرى " السكر التراكمى" إلى 6.5 ، موضحا أن الدهون قليلة الكثافة تصل إلى نسب أقل من 70 وهى المعدلات الآمنة لمضاعفات القلب والشرايين مما يؤدى إلى نجاح القسطرة.