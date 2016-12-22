قطاع التمريض بـ"الأعلى للجامعات" تقر إجراءات جديدة للقبول بالكليات

الإسماعيلية – جمال حراجى

استضافت كلية التمريض بجامعه قناة السويس لجنه قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتورة حريصه الشيمى رئيس لجنه القطاع، وعضوية الدكتورة منال سيد إسماعيل وكيل تمريض القاهرة لشئون التعليم والطلاب.

وقالت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة كلية التمريض بجامعة القناة وعضو لجنة قطاع التمريض بالمجلس، أنه تم عرض ملخص لكيفية تصميم نظام لإختبارات القبول لكليات ومعاهد التمريض فى مصر بحيث تكون اختبارات القبول الأربعة (اللغة الانجليزية والسمات الشخصية والتفكير النقدى و اللمسات الشخصية والمقابلة الشخصية) موحده على مستوى كل كليات ومعاهد التمريض بمصر.

وأشارت عميدة تمريض الإسماعيلية إلى أنه تم تقسيم أعضاء اللجنة إلى مجموعات عمل لتصميم هذا النظام، وتم مناقشتها وتبادل الآراء والأفكار للوصول إلى أفضل نماذج للاختبارات، وذلك بهدف اختيار أفضل العناصر الطلابية للدخول لهذه الكليات والمعاهد حتى ينعكس ذلك على استيعابهم للدراسة بالكلية وبالتالى على أدائهم مع المرضى.