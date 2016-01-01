«القرموطي» بشنطة مدرسة على الهواء تضامناً مع أصدقاء «الشهيدة ماجي»

كتبت – إنجي لطفي:

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، فى حلقة اليوم، من برنامجه “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة الجديدة، مرتديا شنطة مدرسة على ظهره وبجواره عدد من شنط أطفال المدارس كمحاكاة لصورة شنط الأطفال فى عزاء ماجي مؤمن شهيدة الكنيسة البطرسية، وظهرت الشنط متواجدة على دكة فى عذاء ماجي.

وقال “القرموطي”، ماجي مؤمن، أثرت فى كثير من المصريين، أثرت فى أصدقائها فى نادي وادي دجلة وفى أصدقائها فى المدرسة والمسرح ، كما قام عرض فيديو لعذائها .

من جانبه قال مؤمن مجدي والد الشهيدة ماجي، لدينا أيه تقول ” أغفر لهم فإنهم لا يعرفون ماذا يعرفون” هذا ما يقوله ديننا وما قام به إرهاب.

وأضاف، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مانشيت القرموطي،:”ربنا أراد أن تصعد له أرواح هؤلاء الشهداء بجواره”.

وردًا على سؤال خاص بالإرهابي، قال :”أنا لأ أجرؤ على محاسبته ربنا هو من يحاسبه الآن”.

ووجه “مؤمن مجدي”، رسالة للدولة، وقال “كتر خير الدولة وقفت جنبنا فى المرحلة اللى فاتت”، ومن ثم الدولة قامت بكل اللى عليها كما وجه رسالة لإبنته ماجي، وقال: أفتقد “ماجي” كثيرا.