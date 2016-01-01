السيسي يوجه برفع مستوى كلية الطب العسكرية وتدريب طلابها بالخارج

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على رفع مستوى كلية الطب العسكرية ومعادلة شهاداتها مع الجامعات العالمية, مع التركيز على إيفاد طلابها للتدريب بالخارج، مؤكدا أن الطلاب المصريين قادرون على النجاح والتفوق عندما تتوفر لهم ظروف الإعداد الملائم والتدريب الجيد قبل التخرج.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي صباح اليوم المرحلة الرابعة من أعمال تطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة. واستمع الرئيس خلال الافتتاح إلى شرح من اللواء أركان حرب/ هارون أبو سحلي مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة, والذي عرض خلاله نتائج أعمال المرحلة الرابعة للتطوير, والتي شملت الأسبقية الثانية لإنشاء مستشفى القلب التخصصي, وإنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ والحوادث, ورفع كفاءة وتطوير مستشفى الباطنة ومبنى العيادات الخارجية والمراكز التخصصية, وتطوير المعامل المركزية للقوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم.

كما شملت المرحلة الرابعة أيضا أعمال تطوير عدد من المنشآت والمباني الإدارية والخدمية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة, وذلك بإجمالي 30 مشروعا موزعين على 13 مشروعا إنشائيا جديدا, و14 مشروعا لرفع الكفاءة والتطوير, و3 مشروعات للبنية التحتية والشبكات, فضلا عن 45 مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر تم إنشاؤها بالموارد الذاتية.

وأضاف مدير المجمع الطبي بكوبري القبة أن إجمالي سعة المجمع تصل إلى 1750 سريرا, منها 300 في العناية المركزة, و120 سريرا للغسيل الكلوي, فضلا عن 35 في غرف العمليات, ويخدم المجمع أكثر من مليون مواطن سنويا من العسكريين والمدنيين.

كما ألقى اللواء أركان حرب/ عبد المرضي غريب رئيس هيئة الإمداد والتموين كلمة أشار خلالها إلى قيام القوات المسلحة بالتوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية في العديد من محافظات الجمهورية, وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية, وذلك انطلاقا من دور القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تفقد المنشآت الجديدة التي تم افتتاحها لاسيما مستشفى القلب التخصصي ومستشفى الطوارئ والحوادث, وكذلك مستشفى الباطنة الذي تم تطويره ورفع كفاءته, كما قام الرئيس أيضا بافتتاح المنشآت الطبية الأخرى عن طريق “الفيديو كونفرانس”.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد ضرورة تطوير منظومة الحفظ والأرشفة لبناء الذاكرة المؤسسية للمجمع الطبي وفقا لأعلى المواصفات العالمية, وكذلك الاهتمام بالتطوير المستمر لمعامل البحوث الطبية وبنوك الدم, مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح القوات المسلحة في خفض تكلفة استيراد الأدوية والمعدات الطبية بما وفر على الدولة جزءا كبيرا من العملة الصعبة.

ووجه الرئيس السيسي الجهات المعنية بدراسة إنشاء كيان مؤسسي يعمل على توفير المعدات الطبية والأدوية لجميع المستشفيات الحكومية والجامعية والتابعة للقطاع الخاص, كما وجه الرئيس بدراسة عرض مستشفيات التكامل على المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الاستفادة منها لزيادة حجم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين, مع العمل على إيجاد آليات فعالة لعلاج المواطنين غير القادرين.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة متابعة المسئولين للمشروعات التي يتم تنفيذها, والإشراف على كافة التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ وخاصة ما يتعلق بصيانة تلك المشروعات بشكل علمي ومنتظم, بحيث يتم ضمان تحقق جميع عناصر النجاح لما يتم تنفيذه من مشروعات, وأشاد الرئيس في هذا الإطار بنجاح القوات المسلحة في مد عقود الصيانة لتصل إلى 3 سنوات بدلا من سنة واحدة.

وفي نهاية الافتتاح, أشاد الرئيس السيسي بالمستوى المتقدم للمنشآت والخدمات الطبية التي يقدمها المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة, وبالدور الهام الذي يقوم به المجمع في رفع مستويات الرعاية الطبية للمواطنين المترددين عليه سواء من المدنيين أو العسكريين, معربا عن تقديره للقائمين على إدارته وللشركات التي ساهمت في أعمال التطوير والتي بلغت 36 شركة مدنية يعمل بها 6000 مصري.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل, والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي, وعدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة.

أ ش أ