بالصور.. اللواء كامل الوزير من أسوان: تسليم محطة القطار نهاية يناير المقبل

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن افتتاح تطوير محطة قطار أسوان من قبل الهيئة الهندسية سيتم قبل نهاية يناير 2017.

وأضاف اللواء كامل الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش تفقده محطة قطار أسوان مساء اليوم، الخميس، أن القوات المسلحة تسلمت المحطة منذ فترة قصيرة بتكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بعد تأخر الشركة المنفذه تسليم أعمال التطوير بالمحطة، مشيرا إلى أنه بعد مرور 12 يوم من الآن سيشاهد أبناء أسوان تحول كبير فى أعمال تطوير المحطة.

وكان اللواء كامل الوزير استهل جولته داخل مدينة أسوان، مساء اليوم الخميس، بتفقد محطة قطار أسوان، بداية من المدخل وصالة الدخول وأرصفة المحطة وقاعة كبار الزوار.

وأبدى رئيس الهيئة الهندسية ملاحظاته الفنية على واجهة المحطة ولوحات الإضاءة وألوانها وأرضية المحطة وبعض الوصلات الكهربائية بقاعة كبار الزوار، وغيرها من الملاحظات الفنية بالمحطة.