أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الخميس 22 / 12 / 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الخميس 22 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، أشرف خضر يتحدث عن مواجهة عرب الرمل بالكأس وعن التعاقد مع شوقى غريب لخلافته في قيادة الدراويش وترشيح ماكيدا وريكاردو لتدريب الإسماعيلى.

حذر أشرف خضر المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه من مفاجآت الكأس خشية الوقوع في الفخ أمام عرب الرمل بدور الـ32 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، لاسيما أن الدراويش سبق لهم الوقوع في فخ الفرق المغمورة بالبطولة.

نشبت أزمة كبيرة بين قطبى محافظة الإسماعيلية ناديى الإسماعيلى والقناة بسبب تحفظ الأخير على بيع عبد الرحمن سمير حارس الفريق الصاعد ولاعب المنتخب الوطنى للشباب بداعى حاجة الفريق لجهوده فى الفترة القادمة، قبل أن توفق إدارة نادى القناة على بيعه لإنبى، وهو ما أغضب مسئولى الدراويش بعدما فضلت إدارة النادى بيع اللاعب للفريق البترولى عن الانتقال لقطب القناة الأول "الإسماعيلى".

أكد أشرف خضر المدير الفنى للإسماعيلى أنه يسمع عن أخبار التعاقد مع شوقى غريب المدير الفنى للإنتاج الحربى لخلافته فى تدريب الدراويش، قائلا: شوقى غريب مدرب كبير ويكن له كل الحب والاحترام والإسماعيلى نادى كبير وأى مدرب يتمنى العمل فيه، الجميع سيساند غريب عند تولى القيادة الفنية للدراويش.

عرض محمد عبد الجابر وكيل اللاعبين على مسئولى الإسماعيلى الثنائى الأسبانى ماكيدا المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى والبرازيلى ريكاردو، لتولى القيادة الفنية للدراويش خلال الفترة القادمة، بعد ترحيب المدربين بالعودة إلى مصر مجدداً.

أتم مجلس إدارة نادى الإسماعيلي اتفاقه مع شوقى غريب على تولي القيادة الفنية للدراويش بداية من فترة توقف الدورى عقب نهاية الدور الأول لظروف مشاركة المنتخب الوطنى في بطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون ، بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة.