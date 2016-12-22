أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 22/12/2016.. غالى مطلوب مجدداً فى الصين

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة والتي كان أبرزها تلقى حسام غالي عرضا جديدا من الدوري الصيني.

كشف محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلى، موقف ناديه من تأجيل مباراة القمة ضد الزمالك المقرر إقامتها 29 ديسمبر الجارى، فى الجولة الأخيرة من الدور الأول بالدورى.

وقال عبد الوهابأن قرار تأجيل القمة من عدمه بيد المدير الفنى حسام البدرى، وأنه سيتم عرض الأمر عليه فى حالة طلب التأجيل رسميًا من قبل اتحاد الكرة.

توجه ثنائى الأهلي أحمد فتحى وعبد الله السعيد إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، بعد أن قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدرى منحهما راحةً من المشاركة فى مباراة الألومنيوم، المُقرر لها الثامنة من مساء اليوم، الخميس، باستاد السلام بدور الـ32 من كأس مصر.

أبدى حسام البدرى المدير الفنى للأهلى سعادته بالأداء الجيد الذى ظهر عليه أحمد الشيخ، لاعب الفريق والمُعار إلى فريق مصر للمقاصة، خلال مباريات الدورى الماضية، مؤكدًا أن اللاعب ظهر بشكل أكثر من رائع.

قال حسام البدرى المدير الفني للأهلي إن مباراة المقاصة بالدورى كانت من أكثر المباريات صعوبة، حيث إنه منح اللاعبين تعليمات معينة قبل انطلاق المباراة لكنهم قاموا بتنفيذ عكسها خلال الشوط الأول.

وأوضح أنه بين شوطى اللقاء انفعل على اللاعبين كثيرًا، مما ساعد فى تغيير شكل وأداء الفريق حيث نجح اللاعبون فى خطف هدف الفوز فى الشوط الثانى.

تلقى حسام غالى لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الأهلى، عرضا جديدا من أحد الأندية الصينية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية وذلك عن طريق وكيله نادر شوقى.