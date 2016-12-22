اليوم السابع: توجيهات الرئيس لعلاج «غير القادرين»

تحت عنوان " توجيهات الرئيس لعلاج «غير القادرين»"، تقرأ فى اليوم السابع، فى عددها الصادر غدا الجمعة، تفاصيل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المرحلة الرابعة لأعمال التطوير والتحديث بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، والتي تضم الاسبقية الثانية لإنشاء مستشفي القلب التخصصي، وإنشاء مستشفي الاستقبال والطوارئ والحوادث ، ورفع كفاءة وتطوير مستشفي الباطنة ، ومبني العيادات الخارجية والمراكز التخصصية وعدد من المنشآت والمباني الإدارية والخدمية بالمجمع ، كذلك افتتاح المرحلة الاولي لتطوير المعامل المركزية للقوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم ، التي تمثل إضافة جديدة لدعم منظومة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين من العسكريين والمدنيين في كافة التخصصات الطبية.

واقرأ فى اليوم السابع غدا أيضا..

توجيهات الرئيس لعلاج « غير القادرين ».. السيسى يطلب دراسة بإنشاء كيان لتوفير المعدات والأدوية لجميع المستشفيات الحكومية والخاصة

تعويضات أسر شهداء « البطرسية » قبل أعياد الميلاد.. غادة والى وسحر نصر تتقدمان طوابير العزاء « الأبيض » فى « ماجى » .. وزملاؤها يتذكرون بطلتهم الخالدة

>

تأييد حبس « جنينة » عاما مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات فى قضية نشر أخبار كاذبة

غرائب المحكمة.. زوجة تطلب الخلع بسبب 3 كلالاب

>

أب يقتل طفله المعاق ويدفنه سرا.. الأم تستغيث بالأمن للكشف عن الجريمة.. وتؤكد: زوجى كان يسخر من إعاقة ابنه وصدمه بالحائط لأنه يمشى ببطء

رسائل الداخلية قبل الكريسماس: لن نقبل بأى ثغرة أمنية

>

استلام المليار دولار « الثانية » من البنك الدولى

المنتخب الوطنى ينهى 2016 فى المركز ال 36 عالمياً

>

بالوثائق.. فضيحة فساد مالى للأسرة الحاكمة فى قطر

أزمة تعريب امتحانات « ثانوية اللغات » عرض مستمر

>

« الداخلية » تواجه حوادث الطرق بإذاعة « مرور إف إم »

« الكسب غير المشروع » تؤيد قرار « الجنايات » بمنع مبارك وأسرته من التصرف فى أموالهم