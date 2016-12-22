اليوم السابع: توجيهات الرئيس لعلاج «غير القادرين»

تحت عنوان " توجيهات الرئيس لعلاج «غير القادرين»"، تقرأ فى اليوم السابع، فى عددها الصادر غدا الجمعة، تفاصيل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المرحلة الرابعة لأعمال التطوير والتحديث بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، والتي تضم الاسبقية الثانية لإنشاء مستشفي القلب التخصصي، وإنشاء مستشفي الاستقبال والطوارئ والحوادث ، ورفع كفاءة وتطوير مستشفي الباطنة ، ومبني العيادات الخارجية والمراكز التخصصية وعدد من المنشآت والمباني الإدارية والخدمية بالمجمع ، كذلك افتتاح المرحلة الاولي لتطوير المعامل المركزية للقوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم ، التي تمثل إضافة جديدة لدعم منظومة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين من العسكريين والمدنيين في كافة التخصصات الطبية.
توجيهات الرئيس لعلاج « غير القادرين ».. السيسى يطلب دراسة بإنشاء كيان لتوفير المعدات والأدوية لجميع المستشفيات الحكومية والخاصة
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