اعتماد 165 مليون جنيه لإقامة 4 مشروعات بالوادي الجديد

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي، اليوم الخميس، أنه تم اعتماد 165 مليون جنيه لإقامة 4 مشروعات جديدة بالمحافظة.

وقال المحافظ – في تصريح اليوم – إنه تم تخصيص 20 مليون جنيه؛ لإقامة 14 محطة مياه و5 ملايين جنيه لإقامة محطة صرف صحي بمدينة موط بمركز الداخلة.

وأضاف أنه سيتم استكمال تطوير 3 مستشفيات هي الخارجة العام وباريس المركزي والداخلة العام بتكلفة 100 مليون جنيه، واستكمال مشروع فرع جامعة أسيوط بمدينة الخارجة بـ40 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه المشروعات خلال العام المالي الجاري لتدخل الخدمة مباشرة خلال شهر يونيو المقبل.

أ ش أ