الداخلية تغلق 4 حسابات إرهابية على «فيسبوك»

واصل ضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية جهودهم; لمتابعة نشاطات العناصر المحرضة على العنف وضبطهم, ومكافحة جرائم الإبتزاز المادي والنصب على المواطنين على شبكة الإنترنت, تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود – خلال أسبوع – في مجال ضبط ومتابعة أنشطة العناصر الإرهابية والإثارية المحرضة على شبكة الإنترنت، عن غلق 4 حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عقب تقنين موقفها, بسبب نشرهها مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين، وفي مجال مكافحة جرائم الإبتزاز المادي والنصب على المواطنين، أسفرت الجهود عن ضبط 5 متهمين لقيامهم بارتكاب وقائع ابتزاز بعدد من مديريات الأمن.

كما أسفرت الجهود عن تقديم الدعم الفني وفحص 710 وقائع ل`20 جهة مختلفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين.

أ ش أ