«داعش» يقتل 23 في هجمات انتحارية بالموصل

ذكر بيان عسكري أن تنظيم داعش نفذ هجمات بثلاث سيارات ملغومة أسفرت عن مقتل 15 مدنيا على الأقل وثمانية رجال شرطة عراقيين يوم الخميس في شرق مدينة الموصل.

واستهدفت الهجمات منطقة كوكجالي التي قالت السلطات إنها استعادت السيطرة عليها قبل نحو شهرين من قبضة التنظيم المتشدد.

وقال متحدث عسكري إن هجمات السيارات الملغومة استهدفت سوقا.

وقصف مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية الذين انسحبوا في مواجهة هجوم الجيش المناطق التي استردتها القوات العراقية مرارا فيما تسبب في مقتل أو إصابة عشرات المدنيين الفارين.

وقالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن أربعة عمال إغاثة عراقيين وسبعة مدنيين على الأقل قتلوا جراء قصف بقذائف المورتر هذا الأسبوع خلال توزيع المساعدات في الموصل.

وقالت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للعمليات الإنسانية في العراق “الأشخاص الذين ينتظرون المساعدات هم بالفعل معرضون للخطر ويحتاجون للمساعدة. يجب حمايتهم لا مهاجمتهم.”

وأضافت “جميع أطراف النزاع- جميعهم- عليهم الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وضمان حياة المدنيين وتلقيهم المساعدات التي يحتاجونها.”

واستعادت قوات النخبة بالجيش العراقي ربع المدينة لكن التقدم واجه أسابيع من الهجمات المضادة الشرسة من المتشددين.

ولا تعلن السلطات العراقية أعداد القتلى والجرحى العسكريين أو المدنيين لكن مسؤولين طبيين يقولون إن عشرات الأشخاص يصابون يوميا في معركة الموصل.