وزير الداخلية الألماني: المشتبه به في هجوم برلين هو على الأرجح منفذه

قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره يوم الخميس إن المحققين الألمان يعتقدون أن هناك “احتمالا كبيرا” أن المشتبه به التونسي الذي يجري البحث عنه فيما يتعلق بهجوم يوم الاثنين على سوق لعيد الميلاد في برلين هو منفذ الهجوم.

وقال دي مايتسيره “يمكننا القول اليوم إن لدينا معلومات جديدة بأن هناك احتمالا كبيرا أن يكون المشتبه به هو المنفذ الحقيقي.”

وأضاف “تم العثور على بصمات … في كابينة القيادة وهناك أدلة أخرى تدعم ذلك.”

وظهرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بجوار دي مايتسيره في المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية وقالت إنها تأمل أن يتم قريبا القبض على منفذ الهجوم.