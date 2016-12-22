طارق قابيل يؤكد للرئيس قرب الانتهاء من إعداد الخريطة الاستثمارية الصناعية

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن المهندس طارق قابيل عرض خلال الاجتماع تطورات تنفيذ تكليفات الرئيس بإنشاء التجمعات والمناطق الصناعية وكذلك الموقف بالنسبة للخريطة الاستثمارية الصناعية.

وأشار الوزير إلى أنه بانتهاء هذا العام سيكون قد تم طرح 13.5 مليون متر مربع أراضى للمناطق الصناعية مقارنة بـ 2.6 مليون متر مربع عام 2015، بما فى ذلك طرح 5 مليون متر مربع أراضى صناعية فى مدينة العاشر من رمضان يوم 23 ديسمبر الجاري.

وأضاف الوزير أنه قد تم طرح 296 مصنعاً بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادات بمساحات مختلفة تصل إلى 1000 متر مربع، وذلك فى مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، موضحاً أن مجمع مدينة السادات المقرر الانتهاء من تنفيذه بحلول سبتمبر 2017 يعد باكورة المجمعات الصناعية الجديدة، وأنه جارى الانتهاء كذلك من الإجراءات التنفيذية الخاصة بطرح المشروعات فى المجمعات الصناعية فى مدن بدر والعاشر من رمضان وقويسنا بالإضافة إلى جنوب الرسوة ببورسعيد ومجمع "مِرغم" للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية، والذين سيضمون جميعاً 800 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة.

وأكد وزير التجارة والصناعة قرب الانتهاء من إعداد الخريطة الاستثمارية الصناعية التى تشمل حصر الفرص الصناعية والميزات التنافسية بكل محافظة من محافظات الجمهورية.