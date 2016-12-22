أخبار مصر للساعة6.. تأييد قرار الكسب بمنع مبارك وأسرته من التصرف بأموالهم

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأييد محكمة جنايات جنوب القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر فى عام 2011 بمنع الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأسرته (زوجته وأولاده وأحفاده.. وزوجتا أولاده) من التصرف فى أموالهم، كما قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد عبدة، وعضوية المستشارين أحمد معوض وطارق شيخ العرب، وأمانة سر محمد المصرى، بتأييد حكم أول درجة الصادر ضد المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، بالحبس لمدة عام، وذلك فى إعادة محاكمته فى اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة، وقررت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، مع تأييد تغريمه وإلزامه بالمصاريف الجنائية

الجنايات تؤيد قرار الكسب غير المشروع بمنع مبارك وأسرته من التصرف بأموالهم

أيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر فى عام 2011 بمنع الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأسرته (زوجته وأولاده وأحفاده.. وزوجتا أولاده) من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والأسهم.. وذلك بعد رفض التظلم المقدم من على ثابت فرغلى على قرار التحفظ على أمواله باعتباره أحد أفراد أسرة سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق.



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الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية غدا.. والصغرى بالقاهرة 9

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكاثر غدا الجمعة السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، خفيفة على القاهرة، والطقس شتوى مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

جنينة كداب بحكم محكمة.. جنح مستأنف تؤيد حبس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق سنة فى قضية تصريحات الفساد.. الدفاع: سنطعن أمام النقض.. والمنطوق يعنى التنفيذ حال اتهام موكلى فى قضية أخرى خلال 3 سنوات

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد عبدة، وعضوية المستشارين أحمد معوض وطارق شيخ العرب، وأمانة سر محمد المصرى، بتأييد حكم أول درجة الصادر ضد المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، بالحبس لمدة عام، وذلك فى إعادة محاكمته فى اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة، وقررت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، مع تأييد تغريمه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.



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منسق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة: تنفيذ 50% من مرافق الحى الحكومى

كشف المهندس عمرو عبد السميع، المنسق العام لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم الانتهاء من تشطيب الوحدات السكنية بالحى السكنى بالمشروع فى أكتوبر 2017.



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السيسى خلال افتتاح تطوير مستشفى القبة العسكرى: لابد من البحث عن مصادر تمويل للمشروعات.. ظروف البلد صعبة لازم كل واحد يمد إيده ويحط حاجة.. ويطالب بنتائج تحاليل طبية لا يشكك فيها أحد بالعالم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، افتتاح المرحلة الرابعة لتطوير وتحديث مستشفى كوبرى القبة العسكرى، حيث حرص السيسى على التفاعل مع العرض المقدم من الضباط والقادة، وذلك بسؤاله فى بعض التفاصيل الخاصة بكل مشروع.



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وزير البترول: نسعى للاتفاق مع العراق على استيراد الخام بالربع الأول من 2017

قال وزير البترول، طارق الملا، اليوم الخميس، إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع العراق على استيراد الخام منه مباشرة خلال الربع الأول من 2017.



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"دماء جديدة فى شرايين الاقتصاد المصرى".. توقيع اتفاق قرض مع البنك الدولى بمليار دولار لدعم برنامج الحكومة الإصلاحى.. السداد خلال 35 عاما بفترة سماح 5 سنوات.. وسحر نصر: يساهم فى دعم الاحتياطى الأجنبى

وقَّعت الدكتورة سحرة نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الخميس، اتفاق قرض بقيمة مليار دولار، مع البنك الدولى، هو الثانى، لأغراض تمويل سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية لمصر، من التمويل المخصص البالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.



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العاهل السعودى يقر الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعجز 198 مليار ريال

أقر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017، وتضمنت انفاق قدره 890 مليار ريال، وعجز 198 مليار ريال، بنسبة 8% من الناتج المحلى، جاء ذلك خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء السعودى للإعلان عن الموازنة العامة للدولة.



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النطق بالحكم على قرار التحفظ على أموال شبكة تجارة الأعضاء 31 ديسمبر

حجزت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، دعوي نظر قرار النائب العام بمنع 33 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، في قضية تشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، إلي جلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم، في جلسة خاصة .



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الحكومة توضح الحقيقة حول 4 شائعات..لا حذف لـ10 ملايين مواطن من بطاقات التموين ..ولا الغاء لصرف الأرز .. ولا توجد ألبان أطفال منتهية الصلاحية.. والغاء 3 تصاريح فقط لخطباء المكافأة لمخالفتهم التعليمات

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم رصده من شائعات خلال الفترة من 18 حتى 22 ديسمبر 2016 فإنه تواصل مع عدة وزارات وجهات حكومية لتوضيح الأمر.



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المرور: إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر 3 أيام لإصلاح الفواصل المعدنية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور عن أعمال تطوير وإصلاح فواصل كوبرى أكتوبر أمام القادم من مناطق مدينة نصر وفى طريقه إلى ميدان التحرير، ما يستلزم إغلاقًا جزئيًا للكوبرى 3 أيام، لحين انتهاء مدة الأعمال وسيتم إصلاح 3 فواصل معدنية وسط انتشار الخدمات المرورية.



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رئيس المؤسسة الليبية للنفط: نرحب بدخول شركات مصرية للعمل فى البلاد

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، أمس الأربعاء، وزير البترول المصرى طارق الملا، لبحث أوجه التعاون المشترك بين شركات النفط والغاز فى البلدين، والاستفادة من خبرة الشركات المصرية فى بعض الأعمال فى ليبيا.



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سياسة واشنطن على سرير "مايا خليفة".. حكاية الممثلة الإباحية بعد مطالبة أمريكيين بتعيينها سفيرة بالسعودية.. رحلة من المطاعم لأفلام "البورنو".. تكره العرب وتزوجت من أجل الجنسية.. ودعتها إسرائيل لزيارتها

قبل أسابيع أقر الكونجرس الأمريكى قانون "جاستا"، أو قانون العدالة ضد الإرهاب، الذى يصيغ مسلكًا قانونيًّا لمقاضاة المملكة العربية السعودية، رغم "فيتو" الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وهو ما رأه البعض بداية لمرحلة من التوتر فى العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة بعد عقود من العلاقات الدافئة، وبعيدًا عن القانون وموقف الكونجرس، وحتى عن التصريحات الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترامب، التى تشير إلى تصاعد موجة التوتر، يبدو أن هذه الحالة انتقلت من البيت الأبيض والكونجرس ودوائر السلطة، إلى مستويات شعبية بعيدة عن العمل السياسى والتنفيذى، وهو ما تكشف عنه الدعوة الأخيرة التى أطلقها عدد من المواطنين فيما يخص العلاقة مع المملكة والتمثيل الدبلوماسى الأمريكى فى الرياض.



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إخلاء سبيل الروائى أحمد ناجى من قسم بولاق أبو العلا

أخلى قسم شرطة بولاق أبو العلا، سبيل الروائى أحمد ناجى، بعد إنهاء إجراءات صحة الإفراج عنه، حيث غادر ناجى القسم فى سيارة خاصة من الباب الخلفى، قبل ملاحقة الصحفيين ووسائل الإعلام التى كانت فى انتظاره بالخارج.



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لواء الداخلية يرفع "لواء مصر".. رسائل الوزير قبل الكريسماس: لا مساحة للتراخى ونتعامل بحسم مع محاولات النيل من الوطن.. صراعات الجوار تمثل عبئا أمنيا مع احتمال تسلل المتطرفين.. ولن نقبل أى تجاوز بالجهاز

بعد فترة من الأحداث الصعبة، شهدت تغيّرًا نوعيًّا فى أداء المتطرفين والجماعات الإرهابية، باستهداف كمين للشرطة أمام مسجد السلام فى شارع الهرم، ثم استهداف انتحارى للكنيسة البطرسية، تستعد مصر لاستقبال عيد الميلاد واحتفالات رأس السنة، بما تشهده من أجواء مبهجة وطقوس دينية فى الكنائس، ومع هذه الاستعدادات تواصل وزارة الداخلية استعداداتها لتكثيف جهودها الأمنية، لضبط الحالة الأمنية فى البلاد، ومواصلة النجاحات التى حققتها خلال الشهور الأخيرة، وتجلّت فى تراجع وتيرة العمليات الإرهابية، وضبط عشرات العناصر المتطرفة، وتصفية كثير من الجيوب الإرهابية الخطيرة، وفى إطار هذه الاستعدادات جاء اجتماع وزير الداخلية مع قيادات الوزارة اليوم.



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انقلب السحر على الساحر.. "داعش" يتوعد أردوغان بعمليات انتقامية

توعد تنظيم داعش الإرهابى تركيا بعمليات انتقامية، ونشر فيديو من مدينة الباب السورية (تبعد 38 كيلومتر عن مدينة حلب)، أظهر القصف التركى للمدينة .



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ترامب يدعو لاستخدام الفيتو ضد مشروع قرار وقف الاستيطان الإسرائيلى

دعا الرئيس الأمريكيى المنتخب دونالد ترامب اليوم الخميس إلى استخدام الفيتو (النقض) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن، مقدم من مصر، يدعو لوقف الاستيطان الاسرائيلى، وفقا لوكالة فرانس برس، فيما نقلت وكالة رويترز للأنباء قوله لن يتحقق السلام إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".



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"آخر الجدعنة طلقة".. شاب يدفع حياته ثمنا لحماية فتاة من المعاكسة بالسلام

تلقت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، إخطارًا بالعثور على جثة شاب فى العشرينيات من عمره مقتولاً أمام مسكنه بمدينة السلام.



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داعش يعلن مسئوليته عن تفجير شرق الموصل

أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن تفجيرات شرق الموصل التي أودت بحياة 23 على الأقل، وفقا لوكالة رويترز للأنباء



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بالفيديو.. أزمة باجتماع منظمة "الأوابك" بالقاهرة.. رئيس مؤسسة النفظ الليبية يغادر غاضبا بعد التمديد للأمين العام الكويتى.. سفير الكويت: ليبيا تتولى الأمانة العامة الدورة المقبلة.. وغياب ممثل سوريا



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4 علامات تكشف احتواء هاتفك على برنامج تجسس.. خلى بالك

مع انتشار استخدام الهواتف الذكية حول العالم وزيادة أعداد التطبيقات والبرامج المختلفة، أصبحت الفرصة أكبر أمام الهاكرز لسرقة البيانات والتجسس على المستخدمين، فدائما التكنولوجيا الحديثة تتسبب فى عدد كبير من المخاطر يجب الحذر منها، وهناك عدد من الإشارات التى يمكن أن تدل أن هاتفك الذكى يضم برنامج تجسس، ومنها:



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8 بنوك مصرية على لائحة أكبر 100 مصرف عربى

أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن الأمانة العامة للاتحاد، وفق دراسة تحليلية صادرة عن الاتحاد، وبالاستناد إلى بيانات المصارف العربية، والمتضمنة أكبر 100 مصرف عربى بحسب الموجودات، دخول 8 مصارف مصرية ضمن أكبر 100 مصرف فى العالم العربى، وهى وبحسب الترتيب: "البنك الأهلى المصرى"، "بنك مصر"، "البنك التجارى الدولى"، "بنك قطر الوطنى الأهلى"، "البنك العربى الإفريقى الدولى"، "بنك القاهرة"، "بنك فيصل الإسلامى"، و"بنك الإسكندرية"، وتشكل موجودات المصارف المصرية ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربى نحو 7% من مجمل موجودات أكبر 100 مصرف عربى، حيث تدير هذه المصارف موجودات تقدر بنحو 205 مليارات دولار.



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تعرف على الفرق بين منظمة "أوبك" و"أوابك" المصدرة للبترول

كثيرا ما يحدث خلط لدى الكثير بين اسم "أوبك" و"أوابك"، خاصة عند نقل الأخبار عنهما، والتى تحمل مضموناً متشابهاً حول مجال النفط وصادراته، لذا وجب إلقاء الضوء على الفرق بينهما، وتوضيح العلاقة التى تربطهما.



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بالفيديوجراف.. حلم العدالة الناجزة يبدأ بـ"الإجراءات الجنائية"

وسط ظروف أمنية معقدة، وتحديات متصاعدة تواجهها الدولة المصرية ومؤسساتها، من طوابير من الميليشيات والجماعات المتطرفة المدعومة من دول وأجهزة مخابرات، إقليمية وعالمية، تتصاعد الحاجة لتعزيز الجهود الأمنية التى تبذلها الشرطة والقوات المسلحة لضبط الأمن والسيطرة على فضاء الدولة المصرية، وتحجيم النشاط الإرهابى المضاد للأمن القومى، خاصة أن شكاوى كثيرة تواترت خلال الفترات الأخيرة من بطء منظومة العدالة، ومن اشتمالها على ثغرات تمكن كثيرين من أعداء مصر من الإفلات من قبضة القانون، وهو ما كان يستوجب التفاتة جادة وعميقة للمنظومة القانونية وآلية تحقيق العدالة.



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وفاة فاليرى فايرمان بطلة مسلسل 16 And Pregnant بجرعة مخدرات زائدة

ذكر موقع justjared ، اليوم الخميس، أن بطلة مسلسل 16 And Pregnant فاليرى فايرمان، عثر عليها ميتة، داخل حمام منزل إحدى صديقاتها، أمس فى ولاية بنسلفانيا، وذكر الموقع أن صديقة فاليرى دقت عليها باب الحمام، لكنها لم تفتح الباب لتجدها فى النهاية فاقدة الوعى.



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كانى ويست يدفع ربع مليون دولار لأحد أقاربه لمنعه من نشر فيديو جنسى له

لم يكن أحد يعلم السبب وراء الانهيار العصبى الذى حدث للنجم العالمى كانى ويست مؤخرا وتلقى على إثره العلاج لمدة 10 أيام بالمستشفى ورجح البعض أن السبب هو الوقت العصيب التى عاشته زوجته كيم كاردشيان بعد حادث سرقتها بالإكراه أكتوبر الماضى فى باريس، ولكن نشر موقع okmagazine أن السبب وراء ذلك هو عملية ابتزازه بشريط جنسى له.