البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط مسجون هارب من ليمان 440 سجن وادى النطرون.

وكانت وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي مفادها تردد المسجون الهارب " ع م م " فلاح، من ليمان 440 سجن وادي النطرون إبان أحداث 25 يناير في القضية رقم 5849/2008 جنايات مركز شرطة الجيزة ( سرقة ) والمقيدة برقم 1697 كلى جنوب الجيزة والمحكوم عليه فيها بالسجن خمس سنوات والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في القضية رقم 8657/2002 جنح قسم شرطة الرمل أول الإسكندرية ( تبديد ) حصر رقم 11934/2002 ، والحبس غيابي سنه بجلسة 6/6/2002 بمساكن الحديد والصلب قسم الدخيلة الإسكندرية .

وتم التنسيق وأمن الإسكندرية وإعداد عدة أكمنة بأماكن تردده أسفرت عن ضبطه وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادره ضده وجاري العرض علي النيابة العامة .