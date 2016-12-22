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  5. اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 22-12-2016 فى مصر بعد ارتفاع الدولار الذى يسجل 20 جنيه

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 22-12-2016 فى مصر بعد ارتفاع الدولار الذى يسجل 20 جنيه

22 ديسمبر shaimaa أسعار 0 22,567
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عيون

شيماء مصطفى

أخر إخبار سعر الحديد والاسمنت ،نقدم لكم سعر الحديد والاسمنت لكل زوارنا والتي شهدت زيادة في سعر مواد البناء التي تدخل في تجارة العقارات والتي شهدت تذبذب في السوق العقارات ،والتي شهدت أسعار الحديد والاسمنت في اليومين الماضيين ارتفاعا تراوح بين 500 إلى 700 جنيه أسعار الحديد والاسمنت اليوم 22-12-2016 في مصر أدى ارتفاع أسعار الحديد إلى ارتفاع الدولار الذي يسجل اليوم 20 جنيه مما أدت هذه الزيادة الى عدم عزوف المواطنين عل شراء هذه المواد ،وهذا نتج عنه ارتفاع الشركات لأسعار الحديد والاسمنت .


أسعار الحديد اليوم 22-12-2016
الشركة  سعر طن الحديد
حديد عز  9850 جنيه
حديد الدخيلة  9850 جنيه
حديد بشاي  9800 جنيه
حديد العتال  9700 جنيه
حديد عطية  9700 جنيه
حديد المصريين  9750 جنيه
حديد 1ركو  9550 جنيه


-أسعار طن الاسمنت اليوم 22-12-2016
الشركة  سعر طن الاسمنت
الشركة العربية للاسمنت منتج مسلح  728 جنيه
اسمنت سيناء  723 جنيه
اسمنت النهضة  738 جنيه
اسمنت وادي النيل  730 جنيه
القومية للاسمنت منتج فاخر  735 جنيه
رويال المنيا للاسمنت الأبيض  730 جنيه
العريش منتج عسكري  725 جنيه

انخفضت أسعار الاسمنت في الأيام الماضية لدى بعض الشركات ما يقارب 10 إلى 15 جنيه

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