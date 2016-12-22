اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 22-12-2016 فى مصر بعد ارتفاع الدولار الذى يسجل 20 جنيه

شيماء مصطفى
أخر إخبار سعر الحديد والاسمنت ،نقدم لكم سعر الحديد والاسمنت لكل زوارنا والتي شهدت زيادة في سعر مواد البناء التي تدخل في تجارة العقارات والتي شهدت تذبذب في السوق العقارات ،والتي شهدت أسعار الحديد والاسمنت في اليومين الماضيين ارتفاعا تراوح بين 500 إلى 700 جنيه أسعار الحديد والاسمنت اليوم 22-12-2016 في مصر أدى ارتفاع أسعار الحديد إلى ارتفاع الدولار الذي يسجل اليوم 20 جنيه مما أدت هذه الزيادة الى عدم عزوف المواطنين عل شراء هذه المواد ،وهذا نتج عنه ارتفاع الشركات لأسعار الحديد والاسمنت .
أسعار الحديد اليوم 22-12-2016
الشركة سعر طن الحديد
حديد عز 9850 جنيه
حديد الدخيلة 9850 جنيه
حديد بشاي 9800 جنيه
حديد العتال 9700 جنيه
حديد عطية 9700 جنيه
حديد المصريين 9750 جنيه
حديد 1ركو 9550 جنيه
-أسعار طن الاسمنت اليوم 22-12-2016
الشركة سعر طن الاسمنت
الشركة العربية للاسمنت منتج مسلح 728 جنيه
اسمنت سيناء 723 جنيه
اسمنت النهضة 738 جنيه
اسمنت وادي النيل 730 جنيه
القومية للاسمنت منتج فاخر 735 جنيه
رويال المنيا للاسمنت الأبيض 730 جنيه
العريش منتج عسكري 725 جنيه
انخفضت أسعار الاسمنت في الأيام الماضية لدى بعض الشركات ما يقارب 10 إلى 15 جنيه
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