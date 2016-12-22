إغلاق 7 محال تجارية بالزقازيق لسرقتهم التيار الكهربائى

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية قرارات غلق 7 محال تجارية بشارع البوسطة ونفق السكة الحديد لمدة شهر لعدم التزام أصحابها ومعاودتهم التعدى على الرصيف وفرش بضاعتهم مرة أخرى وقيامهم بسرقة التيار الكهربى، وذلك خلال الحملة المكبرة، بوسط مدينة الزقازيق من شارع الجلاء والبوسطة وصولاً لنفق السكة الحديد.

ونبه محافظ الشرقية على ضرورة التصدى لأصحاب المحال التجارية، الذين يفترشون بضاعتهم على الرصيف ويقومون بسرقة التيار الكهربى بالمخالفة، ما يمثل إهداراً للمال العام ويؤثر على كفاءة وانتظام التيار الكهربى بالمنطقة.

وعلى الفور أمر المحافظ بتحرير محاضر سرقة تيار كهربى لأصحاب المحلات لمن يثبت تورطه فى سرقة التيار الكهربى تمهيداً لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.