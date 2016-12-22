القومى للمرأة بالشرقية يعقد ندوات بالمدارس للتوعية من مخاطر الزواج المبكر

الشرقية - فتحية الديب

نظم المجلس القومى للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالشرقية والمجلس القومي للسكان ومديرية أوقاف الشرقية، والتربية والتعليم، ندوات بعدد كبير من مدارس الشرقية،للتوعية من مخاطر الزواج المبكر

وقالت " المهندسة سامية عسل" مقررة فرع القومي للمرأة أن المجلس يهدف إلي شن ندوات عديدة بالمدارس والقري للتوعية من مخاطر الزواج المبكر، كما يهدف إلي النزول إلي السيدات بالقري والنجوع لمساعدتهم في كافة المتطلبات التي تهم المرأة الشرقاوية وبحث قضاياها وأن المرأة الشرقاوية دائما تأتي علي صحتها علي حساب أسرتها وأبنائها ويجب عليها أن تهتم بصحتها وتقوم بإجراء التحاليل الطبية كل فترة والفحص المبكر.

فيما قالت الدكتورة " عايدة عطية" مدير تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمديرية الصحة بالشرقية، وعضو المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن المجلس قام بالتنسيق مع مديرية الصحة والتعليم والأوقاف من عقد ندوات بعدد 18 مدرسة بإدارات شرق وغرب الزقازيق وههيا وأبوحماد والقرين، إستهدفت الندوات طالبات المدارس التجارية والصناعية والزراعية والمدرسة الثانوية الفندقية بالزقازيق، وذلك للتوعية من مخاطر الزواج المبكر من الناحية الصحية والإجتماعية فضلا عن تعريف الفتيات بالتوقيت الأمثل للحمل والفحص الطبي للمقلبين عن الزواج ،كما تحدث ممثل الأوقاف خلال الندوات عن دور المرأة في الإسلام.