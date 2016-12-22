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رضا البلتاجى: لا تراجع عن الاستقالة.. و"ظلمت" هذا الحكم

22 ديسمبر اليوم السابع رياضة 0 77

[المحتوى من اليوم السابع]

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عيون

>كتب حاتم رضا

كشف رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام المستقيل، أنه لا يفكر فى التراجع عن الاستقالة مؤكدا أن الأمر انتهى بالنسبة له بعد تقديم استقالته الرسمية للجبلاية.

 

وقال البلتاجى فى تصريحات لقناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر، إنه حضر مباراة إنبى والفيوم فى كأس مصر كمراقب للمباراة بعدما كلفته لجنة الحكام بمراقبة طاقم تحكيمها، لافتا إلى أنه لم يتراجع عن استقالته.

 

تابع البلتاجى أنه رحب بحضور المباراة لأنه "ظلم" الحكم أحمد صالح الذى يدير مباراة إنبى والفيوم، موضحا أنه كان يستحق فرصة فى الدورى الممتاز، لكنه تولى إدارة مباراة قوية فى الكأس لذا حرصت على متابعته اليوم من الملعب.


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