حسام غالى يتلقى عرضا جديدا من الصين للرحيل عن الأهلي

كتب رمضان حسن

تلقى حسام غالى لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الأهلى، عرضا جديدا من أحد الأندية الصينية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية وذلك عن طريق وكيله نادر شوقى.

حسام غالى ينتظر قرار الأهلي

وأكد نادر شوقى فى تصريحات إذاعية اليوم"الخميس"، أن حسام غالى رفض من جديد الرد على العرض الصينى سواء بالقبول أو الرفض انتظارا لقرار مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر والجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى سواء بتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى أو الرحيل عن القلعة الحمراء بعد مشوار طويل من البطولات والإنجازات.

حسام غالى ينفى نيته الرحيل عن الأهلي

وقال حسام غالى إن ما تردد بشأن نيته الرحيل عن النادى أو التفكير فى اللعب لأية أندية أخرى داخل مصر سواء الآن أو فى أى وقت سابق عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أنه يكن كل التقدير والاحترام لكافة الأندية ومسئوليها وجماهيرها، إلا أن الحديث عن رحيله لأى نادٍ آخر أمر غير واقعى.

حسام غالى يكشف عن عرض الزمالك

وقال حسام غالى إنه حينما عاد من رحلة احتراف خارج مصر كان يمتلك فى جعبته عرضا داخليا من الزمالك وبأضعاف المبلغ الذى تقاضاه وقتها من الأهلى ومع ذلك فضّل التوقيع للأحمر لأنه ينتمى لهذا الكيان.