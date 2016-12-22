وزير الداخلية:تعليم الضباط أبجدية لغة الإشارة للتعامل مع ذوى الاحتياجات

كتب محمود عبد الراضى

وجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بإضطلاع قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع أكاديمية الشرطة بتنظيم دورات تدريبية استثنائية للضباط العاملين فى مجال حقوق الإنسان والجهات الشرطية الخدمية للتوعية بالمبادئ الأساسية لأبجدية لغة الإشارة والتواصل مع الصم وضعاف السمع، وذلك للتيسير عليهم أثناء تعاملهم مع الجهات الشرطية المخلتفة.

وتم انتقاء نخبة من مترجمى لغة الإشارة بالتلفزيون المصرى بالتنسيق مع الإتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع "فى ضوء بروتوكول التعاون المبرم" لإلقاء محاضرات خلال الدورات.

يأتى ذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعى الذى تقوم به وزارة الداخلية وتأكيداً لجهودها فى مجال الإهتمام بذوى الإعاقة بصفة عامة والصم وضعاف السمع وتسهيلاً للتعامل معهم.