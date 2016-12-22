"تموين الإسكندرية" تضبط ألعابا نارية غير مصرح بتداولها

الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث التموين والتجارة الداخلية، القبض على بائع متجول، لحيازته كمية كبيرة من الألعاب النارية الممنوع تداولها.

ووردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، مفادها قيام "خ.ط"، 35 سنة صاحب فرش لبيع الخردوات بدائرة قسم المنشية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى الألعاب النارية ومحدثات الصوت مجهولة المصدر والتى تم دخولها للبلاد بطرق غير مشروعة وذلك بقصد طرحها للبيع بمناسبة قرب حلول أعياد الإخوة المسيحيين وأعياد رأس السنة لزيادة الطلب على شراء تلك النوعيات فى مثل هذه الآونة وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن، وتم استهدافه وضبطه وضبط 2000 صاروخ ألعاب نارية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة المنشية وجارٍ العرض على النيابة.