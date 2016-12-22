أخذ تعهد من طلاب الثانوى بدمياط بتسليم كتاب التاريخ بعد الامتحانات

دمياط - معتز الشربينى

تسلمت مديرية التربية والتعليم بدمياط 6 آلاف نسخة من الكتب المخصصة للمديرية فى مادة التاريخ للصف الأول الثانوى العام أمس بعد مرور 3 أشهر من العام الدارسى، وتم توزيعها على إدارات "دمياط –فارسكور –الزرقا – السرو".

واشترطت التربية والتعليم أخذ تعهد على الطالب بتسليم الكتاب إلى المدرسة فور انتهاء امتحانات التيرم الأول وذلك لضمان الاستفادة منها فى التيرم الثانى حال وجود عجز فى نسخ هذه المادة.

وكان عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط قد كلف الإدارات التعليمية بتحميل كتاب التاريخ من موقع الوزارة ونشره بمواقع الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية التابعة لها وطبعه وتوزيعه على الطلاب لسد العجز فى نسخ مادة التاريخ.