اختاري فساتين أميرتك الصغيرة من مواقع التواصل الاجتماعي

تَعرض ال"LBCI" وال"LDC" وال"LBCI Drama" أحد أضخم الأعمال الشاميّة خلال شهر رمضان المبارك، "طوق البنات" في جزء جديد يستكمل نجاحات الجزئين الأول والثاني من المسلسل، الذي يجمع نخبة من نجوم الدراما السوريّة.
العمل الدمشقي يؤرّخ لمرحلة مهمّة من تاريخ سوريا الإجتماعي، ويقدّم صورة جميلة عن التآلف والمحبّة بين أهل الشام في فترة الإحتلال الفرنسي وبعده.
"طوق البنات 3"من بطولة:
رشيد عساف، رضوان عقيلي، زهير رمضان، انطوانيت نجيب، صباح بركات، يامن الحجلي، إمارات رزق، جوان خضر، ليلى جبر، حسام تحسين بك، تاج حيدر، تولاي هارون، هيا مرعشلي، روعة السعدي، عبد الرحمن أبوالقاسم، وسيم شبلي، فاديا خطاب، سوسن ميخائيل، علي سكر، هيثم جبر، معن عبد الحق، صالح الحايك، علي كريم، وغيرهم من نجوم الدراما السورية.
مواعيد عرض المسلسل:
يعرض على "LBCI" وال"LDC" وال"LBCI Drama" طيلة شهر رمضان
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