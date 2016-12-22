CBME تركيا عالم من ملابس الأطفال ذات الجودة تحت سقف واحد

سيعقد معرض إسطنبول للأطفال والأمومة (CBME) في تركيا، خلال الفترة الممتدّة من 11-14 يناير، في مركز المعارض في إسطنبول، حيث يعرض أكثر من 700 علامة تجارية منتوجاتها، لتسليط الضوء على أهمية هذا الحدث.

وخلال الفترة التي سبقت هذا المعرض الدولي الضخم في عامه الثاني والثلاثين، تمّت دعوة بعض ممثلي وسائل إعلام الأسواق المستهدفة، من شمال أفريقيا والشرق الأوسط والجمهوريات التركية وروسيا، لحضور مؤتمر صحافي أشرفت عليه منظمة UBM ICC، وأداره جلال توبراك، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الاقتصاديين. وركّز المؤتمر على سوق الأقمشة القوي في تركيا والتواصل الفعّال مع البلدان المستهدفة.

وكانت مجلة سيدتي من ضمن وسائل الإعلام المدعوة إلى المؤتمر الصحافيّ وسائر الفعاليات التي رافقت الإعلان عن المعرض في يناير 2017.

مصدر قوة في مجال الأقمشة

تعتبر صناعة الملابس من أهمّ نقاط قوة الاقتصاد التركي. وهي في الواقع سابع أقوى مورّد في العالم وثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. ونظراً إلى موقعها الإستراتيجي، تُعتبر تركيا النقطة الوحيدة التي تلتقي فيها أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنها قاعدة مثالية لجميع أنواع وسائل النقل. وتشمل نقاط القوة الأخرى الإنتاج عالي الجودة والأسعار المعقولة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتنوّع التصميم والموظفين المؤهلين. وتشير الأرقام التي قدّمها اتحاد صناعة الملابس إلى أنّ قطاع الملابس التركي يصدّر إلى 217 بلداً، ويوظّف 500.000 عامل، 50 في المئة منهم من النساء.

وخلال المؤتمر، ركّز المدير العام لـ UBM ICC لاردال بايكارا على حقيقة أنّ تركيا لا تزال "قوية جداً وديناميكية وحيوية"، على الرغم من أحداث مثل محاولة الانقلاب، مشدّداً على أنّ الصناعات الإنتاجية في البلاد لم تتوقف عجلاتها فاستمرّت بعد التقدّم العالمي. وأشار إلى أنّ "تركيا اليوم في الحالة الأمثل من حيث القوى البشرية والإنتاج والخدمات اللوجستية وفهم التجارة وانضباط العمل".

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نوقشت آثار الحرب في سوريا والدول المجاورة حتماً في المؤتمر؛ ووفقاً لحسين أوزتورك، رئيس اتحاد صناعة الملابس، فإن نحو 4000 من الشركات المصنّعة حوّلت لمراكز إنتاج مثل إسطنبول وبورصة وغازي عنتاب بسبب الصراع. وقد فتح هذا الباب لعملاء جدد، بخاصة من الأردن ولبنان والخليج، مما جعل تركيا ـ وفقاً لقوله ـ مصدراً جديداً. وقال إنّ التعامل بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي يجب أن يكون مبنيّاً على الصدق، معلناً وجود العديد من الخطوات التي يجب اتّخاذها، برغم أنّ الطريق لا يزال طويلاً. ووفقاً لأردال، هناك طلب كبير على ملابس الزفاف والسهرة الرسمية من عملاء مهمّين في الشرق الأوسط.

سوق ملابس الأطفال

يؤدّي سوق ملابس الأطفال دوراً مهيمناً في تركيا، فضلاً عن كون تركيا من أكبر المنتجين في العالم للقطنيات، بالنظر إلى امتلاكها الخامات الفضلى والأكثر رواجاً لاستهلاك الصغار، إذ يجري تبني نظم الإدارة البيئية فيما تسعى الشركات إلى الحصول على العلامات البيئية، علماً أنّ البلاد تُعتبر فتية بفضل متوسط ولادات قدره 1.2 مليون طفل كلّ عام.

زار المدعوّن من الصحافة شركات ماركات ملابس أطفال مشهورة ممن أضافوا قيمة كبيرة إلى صادرات البلاد وممن ستعرض بضائعهم في معرض CBME. وشملت الزيارة nanica، Pamina، Yumese، CIMPA و Aziz Bebe.

CBME هو أكبر معرض في العالم لملابس الأطفال. نظّم تحت رعاية CBME Global في شنغهاي وسنغافورة والهند وتركيا. يعقد في تركيا منذ 26 عاماً. وهذا العام، ستعرض مجموعات كلّ من ربيع / صيف 2017 وخريف / شتاء 2017/2018 من ملابس جاهزة واكسسوارات لإعطاء المشترين أفضليّة تجارية مهمّة.

وتعتبر من بين أكبر شركات المعارض في جميع أنحاء العالم، وتقوم بتنظيم ما متوسّطه 400 من المعارض سنوياً بأكثر من 5000 موظّف في أكثر من 20 بلداً. في مجال الأقمشة، تُنظّم معارض CBME في جميع أنحاء العالم، وكذلك في ماجيك لاس فيغاس، حيث أكبر معرض أزياء في العالم. وتشارك UBM EMEA تركيا في 12 من الصناعات المختلفة.