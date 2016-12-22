أجمل الإطلالات الشبابية من اختيار الـ "باشا"

إبراهيم عبدالرحمن، كوميدي سعودي، وممثل ونجم في وسائل التواصل، يلقب بإبراهيم باشا، اشتهر بـ "ستايله" الشبابي الخاص، وتسريحته المميزة التي تشبه الأناناس.

يتميز باشا بلمساته الخاصة التي نلاحظها في إطلالاته اليومية التي تجمع بين الأناقة العملية، والحداثة الرياضية بطريقة شبابية حيوية.

ويظهر حسه الكوميدي جلياً حتى في طريقة ارتدائه ملابسه حيث يعتمد البساطة والسهولة والبعد عن التعقيد، واختيار القمصان الواسعة ذات الألوان المبهجة مع التيشيرت والبنطلون "الشروال"، أما الأحذية فيفضل الأحذية الرياضية مثل "الكونفيرس"، والبوت الجيشي"، كما يرتدي النظارات الشمسية ذات الإطارات العريضة.

عزيزي القارئ، نعرض لك فيما يلي صوراً لآخر إطلالات إبراهيم عبدالرحمن لتعطيك أفكاراً لإطلالاتك القادمة على الطريقة الشبابية الحديثة.