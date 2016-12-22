إطلالات كارينا كابور في عام 2016

تتميز النجمة الهندية كارينا كابور بأناقتها العالية وخياراتها الموفقة في انتقاء ملابسها، فهي تتألق دائماً بإطلالات جذابة وأنيقة، وقد حافظت على هذا الأمر حتى في فترة حملها، فلم تمنعها زيادة وزنها من التألق بأزياء جميلة ومميزة.

ومن خلال جولتنا على أبرز إطلالات كارينا في عام 2016، لاحظنا بأن الطابع الكلاسيكي يطغى بشكل كبير على خيارتها للملابس، فهي تعتمد على الكلاسكية البسيطة فتختار فساتين طويلة بعضها يكون بأكمام من القماش نفسه أو من قماش الدانتيل، وبعضها الآخر يكون من دون أكمام، كما تختار تصاميم متنوعة لفساتينها فأحياناً نراها بفساتين ضيقة وأحياناً أخرى نراها بفساتين عريضة وواسعة ترتدي معها معاطف، وأحياناً تختار سروال قماش مع قميص قطني ذي أسلوب كلاسيكي، كما نراها في المناسبات الرسمية وعلى السجادة الحمراء تختار الساري الهندي التقليدي لإطلالاتها، وبالطبع تعتمد كارينا في بعض الأوقات على الأسلوب الكاجوال وتحديداً في فترة حملها كونه يمنحها راحة وحرية في الحركة أكثر، فظهرت في فترة حملها أكثر من مرة بسراويل قماش أو سراويل جينز ارتدت معها قمصان قطنية وكنزات خفيفة، جعلت منها أيقونة في مجال موضة الحوامل أيضاً.

لا تركز كارينا بشكل كبير على الاكسسوارت بل تكتفي بإرتداء أقراط ناعمة وبسيطة في إطلالتها بالأيام العادية، وتزين إطلالتها بالساري الهندي بإكسسوارت هندية تقليدية.

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