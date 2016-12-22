حبس شخص عاماً بتهمة ترويج شائعات للتحريض ضد الدولة بأوسيم بعد قبول استئنافه

كتب سليم على

قضت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار وليد محمد شحاتة وعضوية المستشارين شريف العصرة وأحمد أبو طالب وأمانة سر سعيد موسى، بقبول استئناف متهم على حكم حبسه 3 سنوات بعد إدانته بالتظاهر والتجمهر وترويج شائعات للتحريض ضد الدولة بمركز أوسيم، وخففت الحكم إلى الحبس عاما.

كانت محكمة أول درجة قد قضت بالسجن 3 سنوات بحق المتهم ع ص محمد، وتقدم دفاع المتهم باستئناف أصدرت على إثره حكمها المتقدم.

وأحالت النيابة المتهم إلى المحاكمة في القضية رقم 23409 لسنة 2016، بتهمة الاشتراك مع آخرين بالتظاهر بدون تصريح بأوسيم، وكونوا تجمهر أكثر من خمسة أشخاص لتكدير السلم العام ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها كما قاموا بترويج شائعات وأخبار كاذبة للتحريض ضد نظام الحكم.

وألقت قوات الأمن القبض عليه في إحدى المسيرات التي دعت لها جماعة الإخوان في 22 إبريل الماضي.