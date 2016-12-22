بالصور.. استمرار هطول الأمطار على الإسكندرية وشلل مرورى بالكورنيش

واصلت موجة الطقس السيئ ضربها لمحافظة الإسكندرية لليوم الثانى على التوالى، حيث شهدت المحافظة اليوم استمرار هطول الأمطار المتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة وبصورة متقطعة على مدار اليوم، وهو ما أدى إلى شلل مرورى بكورنيش الإسكندرية وبعض الطرق الرئيسية.

من جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشركة استعدت للموجة والنوة من خلال توزيع سيارات الشفط فى أماكن البؤر الساخنة لرفع مياه الأمطار، بالإضافة إلى أعمال التطهير المستمرة للشنايش وشبكة الصرف.

وأعلن اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة، لمواجهة النوة الحالية والتى تستمر لعدة أيام، مؤكدا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر حتى الانتهاء من النوة واستقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بكل الشوارع.