ضبط تاجر مخدرات وابنه بحيازتهم 25 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات من ضبط كلاً من "ع .ع"- 70 سنة عاطل والسابق اتهامه فى قضية جنايات بقسم الرمل "مخدرات"، ونجله" ح. ع"- 27 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة كرموز والسابق اتهامه فى قضية جنح قسم شرطة كرموز "مخدرات"، مقيمان دائرة قسم شرطة كرموز، متلبسين بإحرازهما "25" طربة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 7 كجم " ومبلغ 330 جنيهاً وهاتف محمول، حال تواجدهما بدائرة قسم كرموز.

أقرا بإحرازهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة كرموز وجارى العرض على النيابه.