حجز نائب رئيس حى العمرانية السابق و7 آخرين 24 ساعة لاتهامه بالتشاجر

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد عطية رئيس النيابة بحجز نائب رئيس حى الهرم السابق و7 آخرين 24 ساعة على ذمة التحريات فى اتهامهم بالتشاجر والبلطجة، بدائرة قسم شرطة الهرم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص بمنطقة الهرم.

انتقل الرائد عمرو حجازى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، والنقيب طارق مدحت، إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين نائب رئيس حى العمرانية السابق واثنين من أبنائه، وبين 7 أشخاص آخرين، بسبب خلافات الجيرة، وتبادل الطرفين إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.