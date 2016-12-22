ضبط جزار بحوزته 100 كيلو لحمة منتهية الصلاحية بنجع حمادى

قنا – وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، وبالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم الخميس، من ضبط 100 كيلو لحم بلدى، منتهية الصلاحية بمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، خلال حملة تموينية شنتها قوات الأمن على الأسواق.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطاراً من مباحث التموين بمركز نجع حمادى، تفيد بضبط جزار، لقيامه ببيع 100 كيلو من اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى فى حملة تموينية مكبرة، بمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا.

وبمناقشته، اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.