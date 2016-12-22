أزمة بين الإسماعيلى والقناة على 5 ناشئين.. والسبب إنبى

كتب سليمان النقر

نشبت أزمة كبيرة بين قطبى محافظة الإسماعيلية ناديى الإسماعيلى والقناة بسبب تحفظ الأخير على بيع عبد الرحمن سمير حارس الفريق الصاعد ولاعب المنتخب الوطنى للشباب بداعى حاجة الفريق لجهوده فى الفترة القادمة، قبل أن توفق إدارة نادى القناة على بيعه لإنبى، وهو ما أغضب مسئولى الدراويش بعدما فضلت إدارة النادى بيع اللاعب للفريق البترولى عن الانتقال لقطب القناة الأول "الإسماعيلى".

وسيطرت حالة من الغضب داخل نادى الإسماعيلى على موقف إدارة القناة وإرسالها خطابا رسميا للإسماعيلى ترفض فيه التفريط فى الخماسى عبد الرحمن سمير ومحمد الصادق ومصطفى فارس ومحمد امين وعبد الله النادى.

من جانبه، أكد علاء وحيد المتحدث الرسمى باسم نادى القناة فى تصريحات لقناة أون سبورت، أن ناديه لم يبخل على الإسماعيلى بأية لاعبين ولكن حاجة النادى للاعبين منع بيعهم للدراويش، كاشفا أن عبد الرحمن سمير حارس الشباب بالقناة هو من اختار اللعب لإنبى وفضله عن الانتقال للإسماعيلى والقناة لا يمكنه إجبار أى لاعب على الانتقال لنادى بعينه.

ورد محمد شيحة وكيل اللاعبين والمخول من إدارة الإسماعيلى لإبرام الصفقات أن اللاعب أكد له أنه لم يرفض الإسماعيلى نهائيا ولم يكن يعلم بوجود عرض من الدراويش، مشيرا إلى أن رغبة والديه كانت فى الانتقال إلى الإسماعيلى وليست إنبى إلا أن إدارة القناة أرسلت خطاب رسمى تعلن فيه رفضها التفريط فى الخماسى للدراويش.. تابع شيحة أن نادى القناة يؤكد أنه يرفض بيع لاعبيه على الرغم من أنه قام ببيع لاعب ناشئ اسمه إسلام للزمالك بـ50 ألف جنيه.

وأضاف علاء وحيد أن كلام شيحة عار تماما من الصحة وبه أغراض شخصية وللأسف مثل هذا الكلام يحدث وقيعة بين ناديين موجودين فى محافظة واحدة، مشددا على أن مجلس الإدارة رفض فى بيان رسمى بسبب حاجة الفريق لجهود لاعبيه.

من جانبه، أكد إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بإنبى أن عبد الرحمن لاعب موهوب وكنا نتابعه من أكثر من عام وقام بزيارتنا فى النادى أكثر من مرة، مشددا على أنه طلب اللاعب قبل الإسماعيلى ولو كان مسئولى الدراويش قد طلبوا ضمه قبل إنبى لكنا تراجعنا عن السير فى إتمام الصفقة.

كشف محمدين أن إنبى وافق على شراء اللاعب بمبلغ 150 ألف جنيه بعد سلسلة من المفاوضات بين الناديين انتهت بتوقيع عقود بيع اللاعب.

اكد مصدر مسئول بالإسماعيلى أن ناديه متمسك بالحصول على خدمات الرباعى الشاب من القناة وينتظر موقف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لاسيما أنه معروف بحبه وعشقه لنادى الإسماعيلى.

وأكد المصدر أن هناك مجموعة من المحامين المحبين لنادى الإسماعيلى تقدموا بشكاوى إلى النائب العام والرقابة الإدارية والفريق مميش ضد مسئولى نادى القناة بسبب موقفهم من بيع حارسه لإنبى بدون فتح مزاد على اللاعب وتحقيق أكبر عائد مادى من جراء بيعه، بعدما تجاهلوا عرض الإسماعيلى ووافق على بيعه لإنبى مقابل 150 ألف جنيه فقط.

وينشر اليوم السابع صورة من المخاطبات التى تمت بين ناديى الإسماعيلى والقناة والحديث الذى تم بين الحارس ومحمد شيحة المفوض من الإسماعيلى لإتمام الصفقة.