«شكرى» يستقبل نظيره اليمنى لبحث مستجدات الأزمة اليمنية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، نظيره اليمني عبد الملك المخلافي، وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير اليمني طلب في بداية اللقاء نقل تحيات الرئيس عبد ربه هادي منصور إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا في هذا الصدد على الدور المصري المحوري ومكانتها القومية الكبرى في المنطقة العربية، وعلى أنها ستظل دائمًا الدعامة الرئيسية لأمن واستقرار المنطقة.

وأضاف أبو زيد، بأن المخلافي قام بإطلاع وزير الخارجية على أبرز مستجدات الأزمة اليمنية سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، وأشاد في هذا الصدد بموقف مصر الثابت الداعم للشرعية في اليمن، على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعكس فهمها العميق للأوضاع في اليمن.

ومن جانبه، أكد شكري على الأهمية التي تكتسبها هذا الزيارة نظرًا لما تشهده اليمن والمنطقة بأكملها من تطورات وأحداث متسارعه، منوهًا بأن مصر تتابع عن كثب كافة مستجدات الوضع في اليمن على مختلف الأصعدة، ومشددًا على حرصها على مساندة كافة الجهود المبذولة للتوصل الى تسوية سياسية للأزمة اليمنية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، بما يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وعلى الجانب الآخر، أشار أبو زيد إلى أن الوزير اليمنى أحاط وزير الخارحية بنتائج اجتماع الرباعية الأخير فى الرياض، وما نتج عنه من تعديلات على خارطة الطريق التى طرحها وزير الخارجية الأمريكى مؤخرًا، والتى تحفظت عليها الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى الاستعداد لعقد اجتماع للجنة التهدئة والتواصل المقرر عقدها فى الاْردن، الفترة القادمة بمشاركة الأطراف اليمنية.

وقد أكد المخلافى، على حرص الحكومة اليمنية على إحاطة مصر بكافة التطورات الخاصة بالملف اليمني ثقة منها فى دور مصر الداعم لليمن، لاسيما من خلال عضويتها الحالية فى مجلس الأمن، وفهما العميق للاوضاع فى اليمن.

وذكر المتحدث بإسم الخارجية، أن شكري أطلع الوزير اليمني على نتائج اتصالاته ومقابلاته خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، كما أكد شكرى في ختام اللقاء على أن مصر ستواصل دعمها ومساندتها لليمن على ضوء العلاقات التاريخية العميقة التي تربط البلدين الشقيقين.