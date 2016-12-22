القبض على شقيقين صادر ضدهما أحكام بالإعدام أثناء اختبائهما بمدينة نصر

السويس- سيد نون

قامت مباحث مديرية أمن السويس، بالتعاون مع إدارة تنفيذ الأحكام بالأمن العام بوزارة الداخلية، بملاحقة العناصر الإجرامية التي تنفذ عمليات السرقة بالإكراه والبلطجة، وتمكنت من القبض على أخطر مجرمين بالسويس (شقيقين)، صادر ضدهما أحكام بالإعدام والمؤبد، ومتهمين بالقتل وسرقة المواطنين بالإكراه والبلطجة، ومحاولة خطف مواطنين.

كان اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أصدر توجيهاته لإدارة الأمن العام، ومباحث مديرية أمن السويس، بضبط العناصر الإجرامية الصادر ضدها أحكام بالإعدام والهاربة، ومن بينها المجرمان م جمعة الشهير بـ " سمكة "، وشقيقة " ي" ، وهم من العناصر الإجرامية الخطرة.

وتمكنت مباحث مديرية أمن السويس، بقيادة العميد محمد والي مدير المباحث الجنائية، وبإشراف مباشر من اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، من تحديد مكان اختباء المتهمين الشقيقين الصادر ضدهما أحكام بالإعدام داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة نصر بالقاهرة.

وبتحرك قوة من مباحث مديرية أمن السويس، إلى مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الامن العام بوزارة الداخلية، تم القبض على المجرمين الشقيقين بعد مطاردتهما.

وقال مصدر أمني، إن المتهمين صادر ضدهما أحكام بالإعدام لقتل مواطن بمنطقة الحرفيين بحي فيصل، وصادر ضدهما أحكام بالسجن المؤبد لقيامهما بالسرقة بالإكراه ومحاولة خطف مواطنين، وهما من أخطر العناصر الإجرامية.