دراسة: تناول الكثير من اللحوم الحمراء لا علاقة له بالأزمات القلبية

(أ ش أ)

نفت دراسة جديدة ما هو شائع بأن تناول الكثير من اللحوم الحمراء يسبب الإصابة بالسرطان وارتفاع ضغط الدم، حتى أن المبادئ الإرشادية الغذائية لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة تنصح بعدم تناول أكثر من 70 جراما من اللحم البقرى أو الستيك يوميا.

غير أن مراجعة جديدة لجامعة "بيردو" الأمريكية قد خلصت إلى ما هو عكس ذلك تماما، إذ وجدت الدراسة أن تناول أكثر من الكم الموصى به يوميا من اللحوم الحمراء لا يؤثر على عوامل الخطورة قصيرة الأمد المسببة لأمراض القلب مثل ضغط الدم ونسبة الكولسترول فى الدم.

وكشفت الدراسة بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية- أن اللحوم الحمراء غير المصنعة هى مصدر جيد للتغذية بالنسبة للمرضى.

من جانبه قال "وين كامبيل" أستاذ علم التغذية، "خلال العشرين عاما الماضية كانت ثمة توصيات بتناول قدر أقل من اللحوم الحمراء كجزء من اتباع نظام غذائى صحى أكثر غير أن بحثنا يدعم تناول اللحوم الحمراء باعتباره مدرجا ضمن اتباع نظام غذائى صحى أكثر.