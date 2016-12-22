خروج مدير شركة "هاينز" من قسم الشرطة بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيله

كتب أحمد الجعفرى

أنهى "مدحت.م" 46 سنة مدير شركة هاينز إجراءات إخلاء سبيله من قسم شرطة ثان أكتوبر، وخرج بناء على قرار قاضى المعارضات بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأكد مصدر قضائى أن النيابة العامة قررت عدم الاستئناف على قرار إخلاء سبيل مدير "هاينز"، وذلك بعدما كشف تقرير هيئة الرقابة الصناعية أن نتائج العينات التى تم سحبها من خطوط إنتاج الشركة مطابقة للمواصفات القياسية، وكشف عدم وجود مخالفات تشوب العملية الإنتاجية خاصة ما يتعلق بالالتزام بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.