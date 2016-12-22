ضبط نجار مسلح سرق مشغولات ذهبية وساعات باهظة الثمن من فيلا بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر من كشف غموض سرقة خزينة حديدية من فيلا شخص بريطانى الجنسية بالغردقة، وتبين من تفاصيل الواقعة أن وراء الواقعة نجار وألقى القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد تبلغ لشرطة قسم ثان الغردقة من مواطن بريطانى الجنسية يبلغ من العمر 54 سنة شمال مدينة الغردقة باكتشافه سرقة خزينة حديدية من الفيلا الخاصة به، وبداخلها ساعة يد رجالى ماركة رولكس تقدر قيمتها 35 ألف دولار وبعض المشغولات الذهبية.

تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائى بأمن البحر الأحمر، وأسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "حازم. ف.ح" 28 سنة نجار مسلح مقيم جرجا سوهاج، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى 5 قضايا بتهم تبديد تم إلقاء القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وارتكابه 3 وقائع أخرى سرقات فيلات بدائرة قسم ثان الغردقة محرر بشأنهم محاضر أرشد عن المسروقات 18 ساعة يد رجالى وحريميو 380 جرام ذهب 3 فص ألماظ - هاتف محمول.