ماكيدا وريكاردو يدخلان دائرة المرشحين لتدريب الإسماعيلى بـ"الجنيه المصرى"

كتب سليمان النقر

عرض محمد عبد الجابر وكيل اللاعبين على مسئولى الإسماعيلى الثنائى الأسبانى ماكيدا المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى والبرازيلى ريكاردو، لتولى القيادة الفنية للدراويش خلال الفترة القادمة، بعد ترحيب المدربين بالعودة إلى مصر مجدداً.

من جانبه، أكد عبد الجابر أن ماكيدا وريكاردو وافقا على تدريب الإسماعيلى والحصول على راتبهما الشهرى بالجنيه المصرى وليس بالدولار الأمريكى تسهيلا على كاهل إدارات الأندية فى توفير العملة الصعبة لصرف رواتب المدربين الأجانب.

وينتظر وكيل المدربين رد مسئولى الإسماعيلى على العرض للتفاوض مع أحدهم من أجل تولى القيادة الفنية أو صرف النظر عن الثنائى، وريكاردو سبق له تدريب الدراويش من قبل وتحقيقه نتائج طيبة أبرزها لعب مباراة فاصلة مع الأهلى على لقب الدورى.

فى نفس الوقت كشف أحد مسئولى الإسماعيلى أنهم اقتربوا من حسم التعاقد بشكل نهائى مع شوقى غريب المدير الفنى الحالى للإنتاج الحربى من أجل تولى القيادة الفنية للدراويش بداية من الدور الثانى بالدورى.