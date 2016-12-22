ماذا قال حسام البدرى لأحمد الشيخ قبل عودته للأهلي؟

كتب فتحى الشافعى

أبدى حسام البدرى المدير الفنى للأهلى سعادته بالأداء الجيد الذى ظهر عليه أحمد الشيخ، لاعب الفريق والمُعار إلى فريق مصر للمقاصة، خلال مباريات الدورى الماضية، مؤكدًا أن اللاعب ظهر بشكل أكثر من رائع.

وقال المدير الفنى للأهلى فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى إن استمرار الشيخ على نفس المستوى الذى يقدمه حاليًا، سيكون بداية لعودته من جديد إلى الأهلي، عقب انتهاء إعارته لفريق "المقاصة".

وأوضح البدرى أن الشيخ عليه الاستمرار على نفس مستواه، والالتزام بالتعليمات الفنية، حتى يعود للأهلى وينضم لزملائه فى الفريق.