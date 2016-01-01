محافظ الشرقية : إعداد قاعدة بيانات كاملة بالمشروعات الجاهزة للإفتتاح

كلف اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة بإعداد قاعدة بيانات كاملة لكافة المشروعات التنموية والخدمية والتي تم الإنتهاء من تنفيذها وجاهزة لدخول الخدمة في مختلف القطاعات (الصحة – الطرق – مياه الشرب- الصرف الصحي – الشباب – القوى العاملة ) …

> ليقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاحها خلال الأيام القليلة القادمة عبر شاشة الفيديو كونفرانس لتعود بالفائدة والنفع على المواطنين …

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الشرقية مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن مراكز (ابو حماد – فاقوس – الحسينية – منشأة أبو عمر – صان الحجر – مشتول السوق ) لإستعراض مشاكل المواطنين وللوقوف على نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بنطاق دائرة المحافظة بحضور عدداً من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .